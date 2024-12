Il tecnico della Juventusha parlato ai microfoni di Rai Sport in seguito alla sfida contro il Venezia. Focus particolare sulla tensione tra Dusan Vlahovic e la curva della Vecchia Signora al termine della sfida. Queste le parole del tecnico:"Per prima cosa vogliamo il bene della Juventus tutti, i tifosi hanno la libertà di esprimere le loro emozioni e le loro sensazioni. Dusan è il primo a voler cambiare la situazione, è un ragazzo che ci tiene tantissimo. E’ importante, su tutto quello che è successo, il rispetto, nella vita come nel lavoro. Nel momento in cui c’è rispetto da entrambe le parti, le cose vanno nella direzione giusta".