Pace fatta tra Ten Hag e Sancho



Cambiano i piani per Giuntoli

Jadonera stato indicato come uno dei principali obiettivi per il reparto offensivo della. I rapporti freddi tra l'inglese efornivano una buona base per portare avanti la trattativa.Questo mutamento improvviso potrebbe cambiare i piani dellaTra l'ala offensiva inglese e il tecnico dello United sembra essere tornata la pace. Dopo due prime annate in cuiaveva trovato una discreta continuità, all'inizio dell'annata 23/24 traera esplosa una diatriba che aveva portato l'inglese ad essere estromesso dalla rosa.Il rientro alla base però non lasciava presagire ad una permanenza del giocatore, legata soprattutto al non rapporto tra giocatore ed allenatore. Situazione che sembrava non dover trovare soluzione diplomatica, se con la separazione tra le parti. Eppure il colpo di scena c'è stato, la pace è stata trovata e anche le dichiarazioni di Ten Hag corrono in questa direzione Il nuovo scenario in casadunque potrebbe cambiare i piani di. Sancho era il profilo più appetibile e anche il più raggiungibile., non bisogna escludere questa ipotesi.sta valutandodel, che ha disputato un'ottima stagione in Portogallo: 16 gol e 12 assist tra tutte le competizioni. L'altro nome resta quello di, anche se la richiesta delresta comunque importante.

