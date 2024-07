Sancho, le parole di Ten Hag: come cambia il suo futuro

Il nuovo scenario

Arrivano ulteriori novità che riguardano Jadon Sancho e che si intrecciano quindi indirettamente anche con il mercato della Juventus, visto che l'inglese è tra i profili nella lista per rinforzare l'attacco. Dopo la decisione del Manchester United di reintegrare Sancho nella rosa e aggregarlo al gruppo che ha iniziato la preparazione, sono arrivate alcune dichiarazioni dell'allenatore, Erik ten Hag."Abbiamo tracciato il limite, andiamo avanti. Il Manchester United ha bisogno di buoni giocatori e Jadon è un buon giocatore. Abbiamo tracciato quella linea e andiamo avanti, si", le parole di Ten Hag riportate da Fabrizio Romano. Il tecnico dei Red Devils conferma quindi che Sancho è tornato a far parte del gruppo, andando però anche oltre la semplice decisione presa settimana scorsa. Ha sottolineato infatti che il Manchester ha bisogno di giocatori come lui. Parole che ovviamente hanno effetti anche sul mercato.Le possibilità che Sancho rimanga al Manchester United sono quindi in risalita. Uno scenario che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile. Il 24enne rimane comunque sul mercato e il club inglese ascolterà eventuali offerte. La grande differenza però è che rispetto a prima adesso lo United non è "costretto" a cedere Sancho e quindi avrà più potere in una trattativa futura per il giocatore. Segnali chiari anche per la Juventus quindi; per arrivare a Sancho servirà un'offerta importante.