Tempo effettivo, quando si è giocato meno in Serie A?

Giornata 1: Empoli-Monza 0-0 44′ 43”

Giornata 2: Udinese-Lazio 2-1 49′ 49”

Giornata 3: Lecce-Cagliari 1-0: 48′ 14”

Giornata 4: Cagliari-Napoli 0-4: 50′ 07”

Giornata 5: Venezia-Genoa 2-0 48′ 20”

Giornata 6: Como-Verona 3-2 49′ 47”

Giornata 7: Verona-Venezia 2-1 47′ 29”

Tempo effettivo, quando si è giocato di più in Serie A?

Giornata 1: Milan-Torino 2-2 58′ 27”

Giornata 2: Verona-Juventus 0-3 60′ 46”

Giornata 3: Juventus-Roma 0-0 59′ 17”

Giornata 4: Empoli-Juventus 0-0 60′ 04”

Giornata 5: Juventus-Napoli 0-0 64′ 10”

Giornata 6: Udinese-Inter 2-3 61′ 58”

Giornata 7: Juventus-Cagliari 1-1 60′ 08”

. Scrive così Il Corriere dello Sport presentando un approfondimento sui tempi effettivi delle partite del massimo campionato italiano, in cui stando ai dati, con una lievitazione dei tempi morti causati da falli, proteste e rallentamenti dovuti a motivi vari.Ecco le partite in cui si è giocato meno nelle prime sette giornate:La questione del tempo "perso" sembra riguardare meno le big, tanto che per esempio lacompare 5 volte su 7 tra le squadre che hanno giocato di più: