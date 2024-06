Massimiliano Allegri



Il Telegraf inha recentemente analizzato i possibili candidati per la panchina della nazionale, evidenziando una serie di allenatori di alto profilo che potrebbero essere interessati a questa nuova sfida.Massimiliano, recentemente separatosi dalla Juventus, è uno dei nomi in lizza. Dopo il suo lungo periodo alla guida della squadra bianconera, Allegri potrebbe vedere nella nazionale serba un’opportunità stimolante e meno stressante rispetto alla gestione quotidiana di un club.Anche Jurgenè stato menzionato come un potenziale candidato. Nonostante il desiderio di prendersi una pausa, la gestione di una nazionale potrebbe rappresentare un compromesso interessante. Pur non essendo un vero e proprio riposo, allenare una nazionale implica impegni meno continui rispetto al lavoro in un club, rendendolo un'opzione meno stressante per il tecnico tedesco.Tra i migliori allenatori italiani, Stefanoe Mauriziosono stati citati come possibili opzioni. Entrambi i tecnici sono noti per le loro competenze tattiche e potrebbero portare un valore aggiunto alla nazionale serba. In particolare, il "sarismo", lo stile di gioco distintivo di Sarri, potrebbe avere un impatto significativo.