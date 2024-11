, presidente de LaLiga, parla così al Social Summit della Superlega.“Non ho cambiato idea sulla questione, mi sembra chiaro. Bernd Reichart lo considero un po’ come David Copperfield: ancora oggi non si è capito cosa sarà davvero. Prima c’è stato l’annuncio di una competizione chiusa, ora non sappiamo neanche quando inizierà, il formato, prima si parlava di tre categorie diverse ora non lo sappiamo, sembra tutto un trucco di magia. Non è chiaro il progetto. Piuttosto dobbiamo capire come è stata costruita l’industria del calcio europeo, le leghe sono state un successo con la loro visione verticale e orizzontale e questo sistema non può essere distrutto, altrimenti rischiamo di mandare a rotoli tutta l’industria del calcio. Con la Superlega la differenza tra più e meno ricchi diventerà abissale e questo porterà alla distruzione dei campionati europei, il cui modello non può essere messo in discussione”.