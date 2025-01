Tardelli: 'Thiago Motta? Mi aspettavo di più, troppa confusione, anche sul capitano...'

AFP or licensors

Tardelli su Thiago Motta: "Mi aspettavo di più"

L'ex giocatore dellaha parlato a Repubblica della stagione dei bianconeri e in particolare del lavoro svolto fino ad ora da parte di Thiago Motta, che non ha convinto. "Mi aspettavo di più", il messaggio di Tardelli. Di seguito le sue dichiarazioni."Mi aspettavo di più da Thiago Motta. Hanno fatto investimenti importanti, è vero che ci sono stati molti infortuni ma finora il giudizio non può essere positivo. Vedo troppa confusione, anche sulla questione del capitano".

"La Juve può essere bella o brutta, ma deve vincere. Pareggiare non interessa a nessuno"-