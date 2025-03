Dall'entourage di Thiago Motta: 'Trattamento vergognoso, ma non dalla Juventus'

Le parole di Dario Canovi

Dario, storico agente e padre dell'attuale procuratore dell'ex allenatore della, ha commentato ai microfoni di TMW la recente situazione in casa bianconera e il discusso esonero del tecnico italo-brasiliano.Canovi ha preferito non soffermarsi sulla decisione della Juventus, ma ha voluto sottolineare come l’ex allenatore del Bologna sia stato trattato ingiustamente, respingendo le voci su presunti problemi con lo spogliatoio.Le parole di Canovi: "Non mi esprimo sull’esonero, ma vorrei invece parlare di un’altra cosa. Il trattamento che ha ricevuto Thiago – e non mi riferisco alla Juventus – è stato vergognoso. Non è assolutamente vero che non andava d’accordo con i calciatori. Si può attaccare l’allenatore, ma non l’uomo".

L'agente ha quindi difeso la figura di Motta, evidenziando come spesso le critiche rivolte all’allenatore abbiano superato il limite, andando oltre l’aspetto tecnico-tattico e finendo per colpire la sua persona.Nonostante l’addio alla Juventus, il futuro di Motta resta un tema caldo. L’allenatore è ancora un nome molto apprezzato nel panorama europeo e non è escluso che possa ricevere presto nuove offerte per tornare in panchina.