Juventus, chi sostituisce Gatti? Tudor continua a 3, e qualcuno può adattarsi

Tante domande in rapida successione, come un flusso di coscienza che riflette l’incertezza del momento. È un po' così che si sente la Juventus: sommersa dai dubbi, proprio quando un briciolo di serenità sembrava tornato alla Continassa. Ma ecco la doccia gelata: l'infortunio di Federico Gatti. Una frattura composta al perone che lo terrà fuori per almeno un mese.



Chi può sostituire Federico Gatti?

Quattro partite fuori, forse cinque. Dipenderà dal recupero, dagli imprevisti, da quel destino che spesso ama mettere alla prova nei momenti di massima pressione. Tudor dovrà fare una scelta: insistere sulla difesa a tre vista contro il Genoa o sacrificare un centrale per aggiungere un centrocampista? Le prime sensazioni dicono che il tecnico croato non vuole fare passi indietro.A Roma, con ogni probabilità, la Juventus riproporrà la stessa linea difensiva vista contro il Genoa.sul centro-destra,al centro con compiti di impostazione esul centro-sinistra. Le alternative scarseggiano, ma la buona prova contro il Grifone offre qualche certezza in più. Non sarà una difesa impenetrabile, ma ha già dimostrato di poter reggere l’urto di una squadra organizzata e aggressiva. Certo, la Roma è un'altra storia, con individualità di ben altro spessore. E in settimana si studieranno tutte le contromisure necessarie.C’è però una possibilità da non scartare: Manuelcentrale di difesa al posto di Veiga. Un’opzione intrigante, che garantirebbe un regista arretrato in grado di far partire l’azione con qualità. Le alternative? Adattamenti, ma comunque validi:è tornato disponibile e potrebbe essere impiegato da braccetto,lo stesso, conconfermato a sinistra e Nico a destra. Insomma, soluzioni d’emergenza, ma pur sempre percorribili. Del resto, la stagione della Juventus è stata segnata da una costante: l’emergenza. Da Bremer a Cabal, passando per gli stop di Kalulu, Savona e Veiga, la difesa bianconera ha dovuto fare i conti con assenze continue. Ora un’altra prova di resistenza.