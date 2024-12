Le parole di Marco Tardelli a La Stampa:"Una Juventus determinata e cattiva ha superato in maniera netta un Manchester City irriconoscibile. I bianconeri hanno controllato il primo tempo senza sforzi con una difesa attenta ed osato nel secondo colpendo con il solito Vlahovic, spesso criticato, ma con i numeri sempre dalla sua parte. Motta non ha sbagliato niente, i cambi sono stati perfetti ed alcune volte forse è meglio la spada del fioretto. La prestazione, per la Juve, potrebbe cambiare l’andamento della Champions e del campionato"