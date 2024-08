In vista del match tra Juventus e Como, in programma domani sera e valido per la 1^ giornata di Serie A, La Gazzetta dello Sport ha intervistato il doppio ex Marco. L'ex centrocampista, che ha vestito entrambe le maglie durante la sua carriera, ha condiviso le sue aspettative e riflessioni sulla partita, offrendo uno sguardo particolare sia sul debutto di Thiago Motta come allenatore della Juventus, sia sulle potenzialità del Como, pronto a sorprendere nella massima serie."Sono curioso, ma la gara è importante pure per la Juve. Il risultato non è scritto, sarà un campionato duro e indecifrabile. L’Europeo, la stanchezza, la Champions lunga, tante gare. Non so come finirà. Como in A? Guardando le rose, nessuna pare da retrocessione. Tutte ben costruite. Parlerà il campo. Il Como ha tutto per restare in A. Ha fatto un grande mercato, se serve interverrà pure a gennaio".