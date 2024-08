L'analisi di Marcodalle colonne de La Stampa:"Intanto dalla delusione dei partenopei si passa alla gioia dei bianconeri della Juventus. Motta ha lavorato molto bene, ha avuto il coraggio di cambiare, di allontanare giocatori che secondo le sue idee non potevano far parte della sua filosofia di gioco e così ha creato una compagine affiatata e compatta. Adesso, però, deve completare la rosa altrimenti potrebbe andare incontro a sorprese negative. Ma se dovesse portare a casa Gonzalez e Koopmeiners, le possibilità per la Juventus di puntare allo scudetto potrebbero aumentare notevolmente".