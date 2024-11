Le parole di Cazzarò sulla Juventus Next Gen

Nella prossima giornata di Serie C ci sarà uno scontro diretto fondamentale per le zone basse della classifica del girone C. A Biella, infatti, si affronteranno, due squadre che hanno fortemente bisogno di punti. I ragazzi di Brambilla sono reduci dallo 0-0 contro la, e hanno persoper la rottura del legamento crociato. Alla vigilia della gara, l'allenatore del Taranto Cazzarò ha commentato il momento dei bianconeri.'Affronteremo una squadra giovane ma di qualità, con tanti ragazzi che faranno carriera e che si allenano già con la prima squadra. Dovremo attaccare più alti e fare il massimo per vincere. Servirà fare la partita e avere più coraggio. Dovremo anche essere bravi a sfruttare i loro problemi'.