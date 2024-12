Micheleil tecnico del Taranto, ha parlato in seguito alla sconfitta rimediata per mano della Juventus Next Gen di Massimo Brambilla. Le sue parole:"Abbiamo iniziato il match con paura e timore. Dopo il primo gol c’è stata una piccola reazione, ma sul secondo gol manca un fallo in attacco: l’arbitro ha ignorato le segnalazioni del quarto uomo. Nel secondo tempo c’è stato solo il Taranto in campo, ma l’approccio sbagliato della prima frazione ha compromesso l’intera partita. Mancavano Papazov, Shiba, Fiorani e Contessa, ma non dobbiamo mollare. Dobbiamo guardare avanti e concentrarci sul prossimo match. Mollare è vietato".