In conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lazio, gara valida per l'ottava giornata di Serie A in programma domani alle 20.45 all'Allianz Stadium, Thiago Motta ha affrontato non solo i temi tattici della partita, ma anche una questione molto dibattuta nelle ultime settimane:Il tecnico bianconero ha espresso la sua opinione in modo chiaro: "Sapevamo dall'inizio della stagione che ci sarebbero state tante partite. Non ha senso lamentarsi ora. Se in futuro avremo l’opportunità di esprimere un’opinione per migliorare la situazione, lo faremo, ma oggi parlare sarebbe inutile. Domani c’è una partita, tra due giorni un’altra. La priorità è mantenere la squadra in forma per affrontare tutte le sfide al meglio. Ognuno gestisce le cose a modo suo, io mi concentro su quello che devo fare per far rendere al massimo i miei giocatori".L'attenzione di Motta è chiaramente rivolta alla preparazione dei suoi giocatori, piuttosto che alle polemiche sulla congestione del calendario.