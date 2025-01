Tajani: 'Thiago Motta? Non gli tolgo la fiducia a metà anno'

AFP via Getty Images

Antonio, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha parlato a TMW a margine di un evento."Io sono un tifoso, a metà campionato non si toglie la fiducia all'allenatore. La squadra è nuova, diamogli fiducia fino alla fine del campionato, è giusto sia sostenuto. Ora è il momento di andare avanti per cercare di ottenere un buon risultato in Champions e arrivarci anche l'anno prossimo. Ci sono tante squadre forti, facciamo in modo di poter avere risultati lusinghieri".

"Soddisfatto? Sì, il problema è mettere tutti insieme, anche gli acquisti che erano stati già fatti. Non voglio fare l'allenatore, seguo con passione ma i compiti a casa deve farli l'allenatore. Tocca a loro fare il meglio per ottenere buoni risultati. Speriamo vada tutto bene, in bocca al lupo".