La Juventus è alla ricerca di un difensore esperto e affidabile, e Jonathansembra rispondere perfettamente a questo identikit. Con i suoi 28 anni, 195 cm di altezza e un mix ideale di fisicità e velocità, Tah ha dimostrato di essere un elemento solido in difesa. È abile nei duelli aerei, negli anticipi e nell’uno contro uno. Arrivato al Bayer Leverkusen nel 2015, ha accumulato un'esperienza importante vincendo Bundesliga, Coppa e Supercoppa di Germania, e raggiungendo la finale di Europa League.L'interesse per lui non è limitato a Juventus e Inter: altre grandi squadre europee stanno monitorando la situazione. In estate, il Bayern Monaco aveva avanzato un'offerta proponendogli 4,5 milioni di euro di stipendio, oltre ai bonus. La concorrenza per Tah è quindi alta, ma la Juventus spera di poter sfruttare la situazione contrattuale favorevole per inserirsi nella corsa al difensore.