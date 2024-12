Sull'edizione odierna di Tuttosport si parla di nuovo di, esperto terzino mancino che ilpotrebbe presto mettere in vendita nella sua maxi operazione di cessioni per scongiurare il rischio della retrocessione. Stando al quotidiano, l'argentino - 32 anni, in possesso di passaporto italiano e in scadenza a giugno - non è esattamente il prototipo di ciò che cercano i bianconeri, per i quali potrebbe però rappresentare un'opzione utile verso fine gennaio in assenza di altre valide alternative sul mercato. I suoi agenti, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi , lo hanno già proposto a Cristiano Giuntoli.