Stefano Tacconi, nel corso di un'intervista a Tuttosport, ha elogiato la prestazione di Michele Di Gregorio contro il Napoli. Il portiere della Juventus - che ha mantenuto la porta inviolata per la quinta partita consecutiva - si è esibito in una bella parata su McTominay, prima di concedere il bis con un altro intervento molto importante su Politano. Ed è proprio in relazione a questo intervento che l'ex Monza ha incassato i complimenti di Tacconi:"Ha avuto ottimi riflessi, una grande reazione. Direi che ha iniziato molto bene la sua avventura in bianconero: è come fare goal, trasmette fiducia. La parata su Politano? E' di un livello di difficoltà alto perché il tiro era molto insidioso con anche un tentativo di deviazione".