Stefano, a Tuttosport, parla così del momento della Juventus."Ne ho persi veramente pochi. Però uno di quei pochi m’è costato caro... Quello del gol di Serena al 90’: dopo sono rimasto fuori squadra per cinque mesi... Però poi sono tornato. Dovevo tornare per forza, i miei compagni continuavano a vincere e dovevo esserci anch’io"."Ha ragione. È stato chiamato per ricostruire la Juve, non per vincere subito. Ed è normale e si sapeva che per ricominciare sarebbe servito tempo: la squadra è nuova e per ricominciare a vincere dei trofei ci vuole un po’ di pazienza"."Come ho detto si sapeva che ci sarebbe stato da aspettare un po’ per vedere cose importanti, quando si cambia mentalità ci vuole tempo. All’inizio la Juve mi aveva convinto subito, avevo pensato che potesse essere già l’anno giusto. Sei giornate di campionato senza subire gol mi avevano dato l’impressione che la squadra avesse già compreso che tipo di gioco voleva l’allenatore: avevo visto una Juve concreta, affamata, e avevo avuto la sensazione che non ci sarebbe stato da aspettare molto per vincere. Poi purtroppo ci sono stati anche tanti infortuni: quello di Bremer è stato pesante, mancato lui si è visto subito che le cose erano diverse. Ora serve recuperare tutti e trovare l’assetto giusto con pazienza, poi credo che la Juve potrà tornare a vincere"."Deve ambientarsi e in questo devono essere bravi i vecchi. Sicuramente qualcosa finora non ha funzionato, ma piano piano si aggiusterà. Spero che qualcuno dei nuovi possa far vedere qualcosa di positivo proprio nel derby. Intanto finora abbiamo visto Conceiçao che è un ottimo giocatore e purtroppo non ci sarà, spero che brilli qualcuno degli altri"."Ha iniziato bene, subendo davvero pochi gol. Magari ha fatto pochi miracoli, ma anche lui va aspettato: prenderà consapevolezza e farà bene"."Come diceva Boniperti: l’importante è vincere, anche segnando al novantesimo su rigore che non c’è. La Juve deve fare risultato, basta regali. Ha regalato anche troppo...".