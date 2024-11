Le parole di Tacchinardi su Vlahovic e Milan-Juve

Le parole di format YouTube de ilBianconero , sull'infortunio di Vlahovic e sull'ormai imminente sfida al Milan."C'è stata una crescita mentale, Conceicao e Yildiz su tutti, oltre che Cambiaso. Ero convinto fosse stata imboccata la strada giusta, ma ora l'infortunio di Vlahovic è un'altra mazzata. Giocare una partita così bella e così stimolante senza un giocatore che può essere criticato, ma si sbatte sempre ed è quello più fisico. La sua assenza è un enorme peccato perché la squadra stava crescendo mentalmente e in autostima"."La Juve è consapevole che ora deve fare delle operazioni importanti. Ora bisogna rimanere là, restare là davanti per tenere accesa la fiammella anche nel cuore dei tifosi. Questa squadra deve trovare giocatori di carisma, i nomi che leggo sul mercato mi sembrano 'leggerini'. Schick personalmente non mi entuasiasma. Bravino tecnicamante, sicuramente forte, ma andrei su altro. Mi auguro che se ne dovessero arrivare tre giocatori dal mercato, mi auguro che ne arrivi uno pronto, di carisma e fisicità. Serve una Giuntolata, magari strappando un prestito ora per poi sborsare a giugno"."La Juve col falso 9 ha sempre fatto fatica, perché abituata ad avere un punto di riferimento come Vlahovic. Non è facile iniziare a farlo da un momento all'altro"."Weah oggi è in grande forma, è elettrico, va a 200 all'ora e contro una difesa lenta e problematica come quella del Milan può fare male. Loro difendono in maniera quasi inguardabile. In questo momento qua per me il Milan ha poca voglia di difendere e di correre dietro all'avversario, manca sacrificio e voglia di essere compatti. Queste squadre per me non vincono i campionati. Davanti però sono una scheggia impazzita, se si accende Leao sono dolori".- "Non devi perdere, per restare attaccato al gruppone. e per non fare ringalluzzire il Milan. Loro difendono senza voglia, a parte Fofana e Reijnders, degli altri non difende nessuno. E' una squadra che in queste serate, con San Siro pieno, ti può mettere in difficoltà. Vorrei vedere un bel segnale da parte dei giovani: Yildiz, Conceicao e Cambiaso. Bel banco di prova per salire di livello"."Il Danilo dell'anno scorso io lo avrei messo a occhi chiusi a uomo su Leao. Bisogna vedere se c'è con la testa. Per me se la Juve non l'ha perso mentalmente lui può dare una grossa mano. Deve dare delle risposte perché il Danilo che conosciamo noi è un giocatore forte e solido, nonché il capitano del Brasile".