Le parole dia Tiki Tacco, format YouTube de ilBianconero , dopo Juventus-Parma."Io, dopo il pareggio contro l'Inter, mi aspettavo una squadra intensa, dinamica, veloce e pimpante e invece non si è visto. Mi aspettavo un'altra partita"."Conceicao è un grandissimo. E' l'unico all'interno di questa Juventus che ha delle iniziative e che si prende delle responsabilità in campo"."Il suo impatto contro l'Inter non mi porta a dire che sia nata una stella, perché non dico queste cose, ma ha dimostrato di avere le palle"."Il lavoro di Thiago Motta? Si sta ingrippando qualcosa. La Juve non è più fluida, ha sempre questa foga di uscire sempre bene con la palla, in palleggio. Il Parma, invece, con quattro passaggi andava in porta"."L'ho visto in grande confusione. Ieri sbagliava i passaggi e chiedeva scusa ai tifosi".

VLAHOVIC - "Non riesce a fare i goal facili, quelli che faceva Trezeguet. Vlahovic fa quelli belli e basta. C'è però da dire che sta giocando tutte le partite e non ha ricambi".



SCUDETTO - "Oggi è un errore pensare allo Scudetto. L'importante è che il gruppo sia solido e unito, perché il campionato può girare in qualsiasi momento e oggi non lo è".



