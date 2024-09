Le parole di Alessioin diretta su Tiki Tacco, sul canale YouTube de ilBianconero. – Il Genoa è in un momento delicatissimo e non puoi non approfittarne, l’ha ammesso anche Gilardino. Hanno tolto giocatori importanti e se non ha intensità a mille perde con chiunque, se ce l’ha può essere difficile da affrontare. Non c’è partita migliore per azzannarla dall’inizio, ma la Juve in campionato adesso non sta giocando con l’intensità che piace a me. Qualcosa si sta ingrippando nel gioco. Senza preoccupazioni, ma si sta ingrippando qualcosa. In formazione confermerei chi è cazzuto.– Non possiamo pensare che ad ogni partita spacchi, non sono d’accordo con Zazzaroni quando dice che è un giocatorino.– Lo vedi che è ancora indietro, non lo posso giudicare tecnicamente, non sta facendo niente di diverso. Secondo me oggi è al 60% e metterei più Yildiz al centro che magari da esterno si perde. VLAHOVIC – Sta diventando un problema. Però è anche il giocatore fisico che abbiamo, non ce ne sono altri. Bisogna tirare fuori il più possibile, non so se è una cosa tecnica o mentale, non credo fatichi a capire il gioco di Motta. Magari sta sentendo meno fiducia, perché la sostituzione non è stata una bella mossa per lui emotivamente. In campo, l’attaccante più pensa e peggio è, ma in questo momento è in difficoltà. Io lo rifarei giocare, ha lavorato una settimana, mi auguro che cambi qualcosa.– Si vede che c’è una costruzione diversa, delle idee belle e interessanti ma negli ultimi 30 metri si deve accelerare. Deve essere bravo Motta a trovare le soluzioni. Soprattutto si tira poco in porta e questo è preoccupante.