Italia e Federico Chiesa, parla Tacchinardi

L'ex centrocampista della Juventus,ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui parla della nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti e di Federico Chiesa, dando un "consiglio" proprio ai bianconeri sul futuro dell'attaccante azzurro. "Ho respirato la sensazione di una squadra che sa gestire le pressioni. Mi sembrava di vedere il Napoli dell'anno scorso che non andava mai in affanno e che non era mai schiacciato da una piazza tremenda come sa essere Napoli. Vuol dire che dietro ci sono il lavoro del tecnico e giocatori con personalità. Non è ancora una grande squadra, questa Italia, ma c'è la concreta possibilità che lo diventi in fretta"."Spalletti è bravissimo: sa nascondere le negatività ed esalta i pregi del suo gruppo. Visto il Napoli? Quest'anno sembravano i fratelli scarsi di quelli che hanno vinto lo scudetto.: da Perrotta a Totti, ha trovato per loro ruoli e posizioni diverse. In più sa dare la carica giusta: i giocatori hanno il fuoco dentro, anche ieri lo si è visto. Luciano è sempre stato un po' sottovalutato e gli mancava la caratteristica di essere vincente. Lo scudetto con il Napoli ha fatto bene anche a lui, gli ha dato più serenità: adesso è davvero fortissimo»."Se la Juve vende Chiesa, per me commette un errore. Sì, lui ha pause in campo, ma ha un motore terrificante a livello esplosivo, nell'uno contro uno è unico e gli si deve lasciare libertà di azione.""Alla Juve non hanno mai visto il vero Chiesa: prima la competizione con Ronaldo, poi l'infortunio, poi le richieste tattiche di Max. Chiesa si è sempre sentito incompreso, ma ha potenzialità enormi ancora inespresse. E, per me, quando in squadra hai uno forte te lo tieni"."Spalletti, lo ripeto, è bravissimo nel capire ed esaltare le caratteristiche dei giocatori"