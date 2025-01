Tacchinardi a TikiTacco: 'Conte tira il 200% dai suoi, Motta no. Preoccupato per Napoli e per Vlahovic'

Redazione Calciomercato

Alessio, a TikiTacco, parla così del momento della Juventus."Non mi è piaciuta, mai affamata, mai determinata. Occasione clamorosa con Nico, ma onestamente si poteva anche rischiare di più e si poteva mettere dentro molto prima Vlahovic. Vlahovic così è perché mentalmente ha staccato. Non può sbagliare tutti i passaggi. Mentalmente non mi sembra sereno. A Bruges, la Juve non mi è piaciuta. E mi aspettavo di più: avevo visto prestazioni migliori"."Non si spiegano, questa squadra non riesce ad avere una continuità di 5 partite. Darebbero consapevolezza. Non migliorano l'autostima della squadra. Il mercato può influenzare. Col Napoli mi aspetto una gara difficilissima, poi magari vai lì e giochi una partita clamorosa. Vedendo oggi la Juve, tra tutte le squadre europee, mi sembra sia l'unica a non essere chiara per l'idea che ha. Gioco con l'attaccante? Col falso 9? Col trequarti offensivo? In mezzo chi metto? Una continua rincorsa a una squadra che non sta uscendo. Con l'Atalanta Nico perfetto a non dare punti di riferimento, non me l'aspettavo col Milan e ha fatto una buona partita. In Champions mi aspettavo le due punte. La partita di Vlahovic l'altra sera fa molto pensare, entra con la testa da un'altra parte. Ci sono stati tanti di problemini con altri giocatori, non vorrei che ce ne siano altri o che si parli di mercato. Mi è sembrato non essere lì con la testa, ha sbagliato tutti i passaggi. Sembra quasi di giocare alla roulette: rosso o nero, può andare bene o male. La squadra fa fatica a entrare nella mentalità Juve. Il Brugge è di fenomeni? Anche no. Non c'è stata la maturità di grande squadra".

- "Col Milan è stata la prima partita in cui mi è piaciuto, ma su quante? Ora sono tante. Vedo Mbangula che ha messo forza, intensità, uno contro uno. Appena è lì, lo tira fuori. Non do la colpa a Motta. Dico che Koop, che doveva cambiare la squadra, non la sta cambiando. Deve provare a trovare un'altra soluzione. Così non basta"."Kolo Muani? Mi piace. Può esaltare il gioco come faceva Motta a Bologna, vediamo, speriamo. Ora iniziano anche a esserci i cambi, col Brugge quando ci sono stati determinati cambi sembrava poterla risolvere. Invece abbiamo anche una rosa a disposizione. Costa mi piace, è rapido, veloce, è un bel terzino. Veiga e Kelly non li conosco"."Antonio è carico, eh! Lui guai coi colori bianconeri… Ha super rispetto, ma fa il suo lavoro. Ha ammesso anche che la Juve non ha ancora perso. E sa che quella maglia può tirare sempre quella prestazione clamorosa. Credo abbia un grande rispetto, ma sa anche di avere una grande occasione, in una squadra un po' di alti e bassi, e avendo giocato una partita a settimana può essere super riposata, può far male alla Juve. So che la preparerà alla perfezione, e mi preoccupa un po' la Juve, non la vedo ancora matura. Mi entusiasmava, ma vedevo qualcosa di diverso. A fine primo tempo messaggiavo a tanta gente, anche ai miei ex compagni e dicevo: ma non è possibile, dobbiamo fare di più. Sono preoccupato per Napoli. Antonio ha fatto una grande squadra e l'ha fatta andare a duemila. Motta non riesce a tirare fuori qualcosa in più da questi giocatori. Conte in ogni sua squadra riesce a tirare fuori il 200%".