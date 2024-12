Al canale YouTube de IlBianconero è intervenuto come di consueto Alessio. Le sue parole:- “Una grande felicità perchè era un momento delicato dopo la brutta partita con il Bologna. Domenica poi ho detto che la Juventus ha un’anima d’acciaio. Nei momenti di grande difficoltà non ha un leader carismatico e trascinatore ma contro Inter e Bologna è riuscita non con un singolo ma con un gruppo a tirare fuori energie inaspettate”.- “Se Thiago Motta vuole dimostrare di essere un grande tecnico deve farlo alla Juventus, lo stesso vale per Giuntoli. Io stimo molto entrambi ma devono dimostrare, contano i fatti. Sono soddisfatto per l’anima della Juventus che non molla, battaglia e si difende e per il pubblico penso sia stata una goduria estrema”.“McKennie secondo me trequartista dietro a Vlahovic può essere una soluzione molto interessante perchè ha goal e tempi di inserimento, vede anche la porta”.“Yildiz ieri ha fatto una partita da veterano, noi lo diamo per scontato a volte. Ieri non dico che fosse il crocevia della stagione ma non andava persa per evitare le critiche. Ho visto fare una grande partita soprattutto dai giovani: Conceicao, Yildiz, Savona. Savona a Leao non ha fatto toccare palla, a Gralish non ha fatto toccare palla. Un giocatore pronto, fatto e finito. Yildiz vorrei vederlo trequarti, ma mi è piaciuta la personalità. Quando vinci contro il City è un’energia differente, voli. Non vedi l’ora di svegliarti, andare al campo, parlare con i compagni. Vincere aiuta a vincere, è il dna della Juventus. Mi piacerebbe che a questi ragazzi entrasse quella mentalità, io non voglio perdere nemmeno a carte”.“Ero molto preoccupato per l’assenza di Cambiaso. Contro il Bologna mi aveva lasciato tante perplessità, anche nelle dichiarazioni di Motta che giustamente si è preso le responsabilità ma ha fatto la stessa partita che contro lo Stoccarda”.“Sono quelle vittorie che servono per un gruppo. Nella mia Juve ce ne sono state tante di partite cosi: soffri perché gli alti sono forti, hanno giocatori enormi, sono bravi nel palleggio. Regala autostima e certezze, non potranno vincere la Champions ed il campionato ma possono fare molto di più e la partita di ieri ha dimostrato che la Juve è forte e questi giovani ho la sensazione stiano trascinando gli altri”.“Quando pareggiavamo con squadre di metà classifica in giu non volava una cosa, un pareggio non andava bene, vuoi sempre vincere”.“Di Gregorio non ta tanta scena ma para, ieri ha fatto una parata clamorosa”."Koopmeiners lì non va bene. O Thiago Motta cambia qualcosa o non ci sta dando niente in quella posizione. Ieri era l'unico che andava sostituito".





