Numero 10 a Yildiz? Il pensiero di Tacchinardi

Uno dei temi più caldi in casasoprattutto tra i tifosi bianconeri, è quello che riguardaVi abbiamo spiegato cosa sta aspettando il club prima di affidare quel numero così importante per la storia della Juventus. A Tiki Tacco ha affrontato questo argomento anche"E' un ragazzo apposto e tutto ma io aspetterei. Se la Juve ha questo in mente vuol dire la società e l'allenatore credono moltissimo in lui. Però sul discorso del 10 aspetterei, quanto meno per vedere una stagione in cui può essere protagonista."Tacchinardi ha paragonato l'eventuale numero 10 a Yildiz con quanto successo ad Alessandro Del Piero: "Sono arrivato con Del Piero che aveva 19 anni anni ed era dietro Baggio, senza pressioni, responsabilità e poi piano piano si è presto quel posto meritatamente.Indipendentemente dal contratto, aspetterei per vedere se è davvero il vero numero 10 per i prossimi anni, Alex se l'è guadagnato sul campo, anno dopo anno. Non so chi giocherà in quella parte. Alex se l'è guadagnato sul campo un anno intero, non tre domeniche anche se Yildiz è un ragazzo che mi piace molto. Mi auguro rimanga 10 anni alla Juve e faccia vincere la Champions."Koopmeiners a due secondo è un po' sprecato, ha assist, gol. Lo metterei un po' più su. Poi sono da incastrare, Yildiz sulla fascia a sinistra è un giocatore, dietro la punta un altro. E poi c'è quello che deve giocare a destra; lì secondo me balla molto il futuro. Io ho giocato con giocatori top, ma là davanti determinano una squadra, il modulo, l'idea di giocare."