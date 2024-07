Soulé, giusto cederlo? Le parole di Tacchinardi

La Juventus fa bene a vendere Matias Soulé? Alessio Tacchinardi ha analizzato la situazione del talento argentino durante la puntata di Tiki Tacco sul canale Youtube de IlBianconero.Così Tacchinardi si è espresso su Soulé:. Sono giocatori su quella linea sottile che possono esplodere o no. Chi è che mi dà mercato oggi? Soulé, ma se va alla Roma e fa 15 gol grandi rimpianti. Ce ne sono pochi con quelle caratteristiche. Per me può essere un grande rimpianto, spero di sbagliarmi. Magari l'anno prossimo lo vendono a 100. Non è facile capire se può esplodere, è la difficoltà di questo lavoro. Per i giovani purtroppo non hai la certezza che possano esplodere.