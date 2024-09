La Coppa Italia è ormai entrata nel vivo con le partite dei sedicesimi di finale che andranno poi a comporre il tabellone del torneo, buono per tracciare il percorso delle sedici squadre che rimarranno in corsa nella lotta per la conquista della coppa nazionale. La Juventus, come le primo otto classificate dell'ultima Serie A, entrerà nella competizione agli ottavi di finale affrontando il Cagliari. Di seguito andiamo a scoprire, in caso di passaggio del turno, quale potrebbe essere l'ipotetico percorso dei bianconeri verso la finale.





OTTAVI DI FINALE

(1) JUVENTUS vs CAGLIARI

(2) FIORENTINA vs EMPOLI

(3) BOLOGNA-BRESCIA/MONZA

(4) ATALANTA vs CESENA

(5) MILAN vs SASSUOLO

(6) ROMA vs SAMPDORIA

(7) LAZIO vs NAPOLI/PALERMO

(8) INTER vs UDINESE

QUARTI DI FINALE

(9) Vincente ottavo (1) vs Vincente ottavo (2)

(10) Vincente ottavo (3) vs Vincente ottavo (4)

(11) Vincente ottavo (5) vs Vincente ottavo (6)

(12) Vincente ottavo (7) vs Vincente ottavo (8)

SEMIFINALE

Vincente quarto (9) vs Vincente quarto (10)

Vincente quarto (11) vs Vincente quarto (12)

FINALE

4 dicembre 2024-18 dicembre 20245 febbraio-26 febbraio 2025Andata 2 aprile 2025 - Ritorno 23 aprile 2025La finale della Coppa Italia 2024/25 si giocherà mercoledì 14 maggio 2025 allo stadio 'Olimpico' di Roma.