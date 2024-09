Nella sua lunga intervista al canale YouTube di Luca Toselli , diffusa nella giornata di ieri,ha parlato anche della convivenza allacon: "Sono stati importanti per me per creare un ambiente che mi ha fatto giocar bene. Perin è un grandissimo portiere e per me molto sottovalutato, e non l’ho mai sentito lamentarsi per giocare, o dire cose tipo ‘Szczesny ha fatto una brutta partita a Sassuolo e devo giocare io’. Sempre il primo ad aiutarmi, lo senti quando uno lo fa perché è costretto o perché ti vuole bene: è sempre stato di grande supporto. Se io volevo riposare, lui giocava a livelli molto alti: nonostante sia arrivato un ottimo portiere Mattia sarà importante per la squadra, sia in campo che nello spogliatoio. Ci sono dei portieri che sono più predisposti a fare il secondo, io non l’avrei potuto fare".