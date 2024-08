È notizia della giornata di oggi quella di ritiro del portiere polacco Wojciech, dopo la separazione dalla, dal mondo del calcio giocato professionistico. Una notizia inaspettata che ha lasciato a bocca aperta i tifosi, bianconeri e non. Un lungo messaggio tramite i propri profili social per spiegare la decisione di lasciare questo mondo che per tanti anni gli ha dato tanto. I tifosi si sono immediatamente scatenati con le reazioni sui social, ricordando il numero uno della Juventus. Clicca su "vai alla gallery" per leggere le migliori tra le reazioni.





