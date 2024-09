Le parole di Szczesny

ha chiuso la sua avventura alla Juventus - e conseguentemente anche la sua carriera - con la conquista della Coppa Italia al culmine della stagione 2023/24. L'ormai ex portiere polacco, che ha parlato al canale YouTube di Luca Toselli, ha affermato come in cuor suo ci sia il desiderio di poter salutare ancora una volta i tifosi bianconeri all'Allianz Stadium, ovvero quello che per sette lunghe stagioni è stato il suo stadio. Uno scenario suggestivo al quale, come confermato dal giocatore, si sta già lavorando.Szczesny ha infatti confermato come il suo desiderio sia proprio quello di salutare, per l'uultima volta, i tifosi bianconeri all'Allianz Stadium: "Spero anche di poter salutare la Juve e i tifosi allo stadio. Stiamo valutando quest’ipotesi". Morale della favola, macchina organizzativa già al lavoro per regalare all'estremo difensore polacco il saluto che merita.