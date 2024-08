Szczesny saluta la Juventus

Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra la Juventus e l'entourage di Wojciech, con l’obiettivo di trovare un accordo per risolvere consensualmente il contratto del portiere polacco.La notizia sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori, aprendo scenari interessanti per il futuro della squadra bianconera e del giocatore stesso., arrivato anell'estate del 2017, si è rapidamente imposto come uno dei punti fermi della difesa juventina. Con prestazioni di alto livello, è diventato il successore naturale di Gianluigi Buffon, contribuendo in maniera significativa ai successi ottenuti dalla Juventus negli ultimi anni, inclusi diversi scudetti e coppe nazionali.Tuttavia, le recenti voci su una possibile risoluzione del contratto suggeriscono che il rapporto tra il club e il portiere possa essere giunto a un bivio. I motivi dietro questa decisione, come abbiamo sempre sottolineato, sono di natura economica. Con l'arrivo di Di Gregorio, la decisione della Juve è stata sempre più chiara: