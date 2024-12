Esordio per Szczesny con il Barcellona: ecco quando

Dopo mesi in cui non ha visto il campo,è finalmente pronto a fare il suo debutto con la maglia del. Il portiere, arrivato a settembre dopo che aveva già annunciato il ritiro, è il secondo nelle gerarchie di Flick, che ha continuato a puntare su Inaki Pena dopo l'infortunio di Ter Stegen. L'ex Juventus però presto giocherà la sua prima partita.Szczesny farà il suo esordio con i blaugrana in Coppa di Spagna contro l'Union Deportiva Barbastro, in programma sabato 4 gennaio. Il tecnico ha deciso di far giocare al polacco questa competizione.