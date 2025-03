2024 Getty Images

Juventus-Genoa live, la cronaca

Riparte il campionato delladopo la sosta per le Nazionali e i in casa bianconera sono stati giorni di grandi cambiamenti. Contro il Genoa infatti, all'Allianz Stadium, ci sarà l'esordio d i da allenatore della Juventus. Il tecnico croato, ufficializzato meno di una settimana fa, ha presto il posto di Thiago Motta, esonerato.La Juve vuole reagire dopo le ultime clamorose sconfitte con Atalanta e Fiorentina che hanno convinto la dirigenza a cambiare guida tecnica. La prima delle nove partite che dovranno portare i bianconeri a non fallire l'obiettivo di qualificarsi in Champions League.; i rossoblù non perdono in campionato da oltre un mese e sono ormai sicuri della salvezza con un vantaggio di 13 punti rispetto alla zona retrocessione.

Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali

Di Gregorio

Gatti

Renato Veiga

Kelly

Nico Gonzalez

Locatelli

Thuram

McKennie

Koopmeiners

Yildiz

Vlahovic

Leali

Sabelli

De Winter

Vazquez

Matturro

Frendrup

Masini

Onana

Zanoli

Miretti

Pinamonti



Juventus-Genoa, i precedenti

Ci sono subito importanti novità nella Juve, con. Prima di tutto il modulo, visto che la squadra scenderà in campo con il 3-4-2-1. Il tecnico vuole rilanciare Dusan Vlahovic, che infatti sarà il centravanti titolare con il Genoa. A centrocampo non si tocca la coppia Locatelli-Thuram. Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Genoa e la cronaca della partita.La Juventus è la squadra contro cui il Genoa ha subito più sconfitte in Serie A: 68, almeno otto più che da ogni altra avversaria nella competizione, 22 successi del Grifone e 23 pareggi completano il bilancio in 113 precedenti. In Serie A la Juventus non perde in casa contro il Genoa dal 20 gennaio 1991, con Luigi Maifredi in panchina, e da allora ha collezionato 15 vittorie e cinque pareggi; nella competizione i bianconeri hanno una serie aperta di imbattibilità interna più lunga solamente contro Brescia (23), Bari (30) ed Hellas Verona (34).