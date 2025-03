Getty Images

Juventus-Genoa, TOP e FLOP al 45': Yildiz al centro del mondo. Koopmeiners non cambia

Cristiano Corbo, inviato a Torino

un' ora fa

Fino alla fine, perché non ci si può fermare al primo tempo. La Juventus è avanti contro il Genoa per 1-0, e la notizia positiva è che una prima reazione c'è stata. Non è stata forte, ma è stata abbastanza per guidare la partita all'intervallo. Ha segnato Kenan Yildiz, tornato al centro e centrale nel discorso. Sta andando alla grande Nico Gonzalez, a tutta fascia, ma col piglio dell'esterno di qualità. Si è fatto male Gatti, e si potrebbe pagare. Capiremo solo al triplice fischio, come sempre.



TOP e FLOP sono nella gallery dedicata, con una specifica sulla partita di Vlahovic: è motivato, inizia forte, non riesce a incidere. Sta lavorando bene su se stesso: non è mai uscito dalla partita, e proprio per questo.