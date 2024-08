Daniele, intervenuto in diretta a BN LIVE, ha parlato della situazione di Teke dell'attesa del portiere polacco, che resta ancora in vacanza e in attesa della prossima destinazione."Ho parlato con persone vicine al portiere e vi posso dire che Szczesny non vorrebbe lasciare la Juventus. A Torino si trova benissimo. Anzi, è convinto di poter tornare a di giocarsi il posto a Di Gregorio". Al momento non è previsto il rientro di Szczesny a Torino, la Juve ha l'ok con il giocatore per trovare quanto prima una quadra, dunque la prossima squadra e avventura del calciatore.