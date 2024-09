Le parole dia Dazn:LA GIORNATA - Strano, mi sento ancora a casa non è arrivato il messaggio al cervello che sono un ex calciatore. Vedendo i miei compagni, mi trovo benissimo, trovo un po’ di stress prima di uscire in campo. Mi sento forte a parare, essere al centro dell’attenzione non è da me ma è un’emozione bellissimaCOMPAGNI – Stanno facendo molto bene in campionato e in Champions. Guardo tutte le partite e sono il loro primo tifosi. Ho visto il gruppo dei tifosi poi saluterò gli altri.ADRENALINA - Sento più adrenalina ora che prima delle partite. Io ho smesso per non sentirla più ma sono ancora contento della mia scelta.TORNARE ALLA JUVE - Troppo presto, fammi risposare. La Juve è casa mia e amo tutti qui. Ora sono un ex calciatore in pensione e va bene così. Commentatore? Sicuramente no