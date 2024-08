Szczesny, le parole sul futuro

Mai banale, tant’è che, alla sua prima uscita pubblica dopo il ritiro, fa già discutere in Polonia. Sì, perché l’ex portiere, protagonista di una diretta sul canale Youtube di Meczyki, media polacco, ha indicato il suo successore per la Nazionale: “Non voglio mettere l'allenatore in una situazione imbarazzante, ma credo che non sia stato scelto il miglior portiere polacco. Non voglio dire che Kamil Grabara sia il miglior portiere, ma ha il potenziale per essere decisamente migliore degli altri. Ha il potenziale per diventare un portiere di livello mondiale”.Ma non solo Polonia.ha rivelato alcuni retroscena di mercato, offerte vere o presunte prima della decisione del ritiro.– “Il sentimento ha preso piede ed ero aperto a colloqui con l’Arsenal per rispetto del club. Ma quando ho iniziato, sapevo che non era per me. Era tutta una questione di logistica. L'opzione dell'Arsenal è arrivata prima della risoluzione del contratto con la Juventus. Ho detto: "Va bene, possiamo parlare". Due giorni dopo, però, ho deciso che non aveva molto senso”.– “Possiamo finalmente dire alla gente una volta per tutte di non dire che Cristiano mi ha incoraggiato ad unirmi ad Al-Nassr? Non gli parlo in vita mia da quando ha lasciato la Juventus !”– “Sto lentamente iniziando a pensare che mi piacerebbe, e prima non lo pensavo. Posso vedere come tutta la mia famiglia lo vorrebbe. Sono di Varsavia. Sarebbe bello giocare l'ultima partita al PGE Narodowy”.