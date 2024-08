#Szczesny continua a lavorare, aspettando una proposta



E intanto, manda un messaggio ai suoi colleghi pic.twitter.com/H4Z4Ii9uXO — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) August 10, 2024

Tekriprende gli allenamenti. Anzi: l'ha già fatto da un pezzo. Il portiere polacco sta proseguendo il lavoro con Tommaso Orsini, giovane collaboratore di Claudio Filippi e quest'anno preparatore dei portieri della formazione Primavera di mister Magnanelli. Szczesny ha voluto immortalare il momento - e raccontare anche come si sta preparando - approfittando del revival bianconero per salutare i vecchi amici e colleghi di mille giornate, ossia Mattia Perin e Carlo Pinsoglio, che in queste ore sono in Svezia con la squadra e che domani parteciperanno alla sfida contro l'Atletico Madrid.Szczesny non ha ancora una proposta che lo convinca in maniera netta, sta dunque aspettando (a casa) il prossimo step della sua carriera.