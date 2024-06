A TVP, Wojciechtorna a parlare del suo futuro. Al momento, non dirà addio alla sua nazionale."Non nascondo che ho sempre cercato di pianificare attentamente la mia carriera. Il piano era di terminare la sua carriera sportiva nel 2025, il che significava terminare la sua carriera in nazionale dopo gli Europei. Al momento non so come saranno questi piani, perché sono un po' fuori dal mio controllo"."Capisco chi cerca di convincermi a cambiare la mia decisione perché è supportata dal fatto che posso giocare a calcio più a lungo. Non sono pronto a dire in questo momento che lascio la Nazionale"."Questa è una decisione che prendi una volta solo e preferisco pensarci attentamente. Mi piace dire un sacco di sciocchezze, ma preferisco che tali decisioni siano ben ponderate. Non prometto nulla".





