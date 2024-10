, da poco diventato un nuovo portiere del, ha rilasciato un'intervista sulle colonne del Mundo Deportivo, nel corso della quale ha confermato di essere un fumatoe al di fuori del conteso calcistico. Di seguito il pensiero dell'ex Juventus:"Non è affare degli altri se fumo. E' una cosa personale e non influisce su quello che faccio in campo. Anzi, io lavoro sempre dando il 200%. Voglio essere giudicato solo come portiere. Non fumo mai davanti ai miei bambini, non voglio avere una cattiva influenza su di loro. Io cerco di non mostrarlo, ma a volte capita che la gente si nasconda anche dietro agli alberi per farmi una foto. Ma se qualcuno pensa che così possa cambiarmi, no io resto quello che sono".