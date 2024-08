Dettagli del contratto



Motivazioni della risoluzione

Lae Wojciechhanno concluso l'accordo per la risoluzione anticipata del contratto che legava il portiere polacco al club bianconero. La separazione, che sarà formalizzata a breve, segna la fine del periodo di Szczesny alla Juventus, nonostante avesse ancora un anno di contratto da svolgere., che era in forza alla Juventus con un contratto in scadenza nel prossimo anno, percepiva uno stipendio annuale di circaL'accordo di risoluzione prevede una buonuscita corposa. Questa somma, sebbene significativa, sarà inferiore ai 6,5 milioni di euro netti che il portiere avrebbe dovuto incassare nel suo ultimo anno di contratto.La decisione di risolvere anticipatamente il contratto di Szczesny rientra in unaCon il portiere polacco che aveva visto un ridimensionamento del suo ruolo nella squadra e con l'arrivo di nuove figure nel reparto difensivo, il club bianconero ha scelto di alleggerire il proprio bilancio e liberare spazio per altri investimenti.





