Il tecnico del Monza Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa ha parlato dell'ex portiere della Juventus Wojciech Szczesny in passato accostato al club brianzolo e che gode del gradimento di Adriano Galliani. Le sue parole:"Ho parlato con Adriano Galliani di altre situazioni di mercato ma non di quella legata a Szczesny. Nell'ambiente qui del Monza non ho più sentito il suo nome. Poi magari viene l'ultimo giorno perché il Dottore... Gli ultimi giorni lui è famoso. A oggi non abbiamo notizie di Szczesny".