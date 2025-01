Com'è andato l'esordio di Szczesny con il Barcellona

Perché non sta giocando Szczesny

Giornata che non si dimenticheràè arrivato infatti l'esordio per il portiere polacco con la maglia del. Szczesny aveva firmato con i blaugrana ad inizio ottobre ma fino ad ora era sempre rimasto in panchina.L'ex portiere della Juventus ha debuttato nel match valido per i 64esimi di finale di Copa del Rey contro il Barbastro (vinta per 4-0). Buona la prima quindi per Szczesny, che è riuscito a tenere la porta inviolata.Il tecnico blaugrana, Flick, è stato molto chiaro anche nelle ultime dichiarazioni sull'argomento: il numero uno del Barcellona dopo il grave infortunio di Ter Stegen rimane Inaki Pena. Chissà se il polacco riuscirà a mettere in difficoltà l'allenatore per guadagnarsi più spazio nel proseguo della stagione.