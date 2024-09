Il Barcellona su Szczesny: cosa sappiamo

Solo pochi giorni fa, sabato in occasione del match contro il Napoli, è tornato all'Allianz Stadium per ricevere l'abbraccio dei tifosi della, che non avevano avuto occasione di salutarlo di persona alla fine della scorsa stagione. In pochi, del resto, si aspettavano cheavrebbe lasciato Torino e, soprattutto, il calcio giocato, tanto che lui stesso ha dichiarato: "Ancora il mio cervello si rifiuta di pensare come un ex calciatore".Ecco, a poco più di 48 ore di distanza, dalla Spagna arriva una "bomba" che potrebbe cambiare completamente lo scenario del polacco. Stando a El Chiringuito Tv, Tek è infatti finito nel mirino deldopo il grave infortunio di. Al momento la società blaugrana ha due opzioni: la prima è quella di restare così con Inaki Pena e i due giovani della Masia oppure andare sul mercato degli svincolati e prendere un profilo d'esperienza da poter affiancare ai ragazzi (si sono fatti anche i nomi di Keylor Navas, Jordi Masip, Loris Karius e addirittura Claudio Bravo, 41 anni, che a sua volta ha già annunciato il ritiro).Szczesny farebbe parte proprio di quest'ultima categoria, dopo sette stagioni alla Juventus e tanti anni in Nazionale. Una pista non semplicissima, vista la chiara scelta del polacco di appendere guantoni e scarpini al chiodo per dedicarsi maggiormente alla famiglia e iniziare a progettare il futuro. Il Barcellona, però, potrebbe seriamente provarci.





