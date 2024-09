Szczesny ya está en Barcelona



I dettagli sulla buonuscita di Szczesny

è a. Lo annuncia Mundo Deportivo, condividendo una foto del portiere polacco appena approdato nella città catalana, dove a breve svolgerà le visite mediche di rito per poi firmare con la società blaugrana un contratto fino al 30 giugno 2025.Stando a quanto rivelato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'exha accettato un ingaggio più basso rispetto a quello che percepiva in bianconero pur di tornare a giocare, nonostante solo poche settimane fa avesse annunciato la scelta di ritirarsi.Il richiamo del Barcellona dopo l'infortunio di Marc-André Ter Stegen, evidentemente, è stato troppo forte. Per Tek inizierà a breve una nuova avventura, cosa che va a favore anche della stessa Juventus: la Vecchia Signora, infatti, potrà risparmiare alcuni milioni di euro dallapattuita nei mesi scorsi, una parte della quale sarebbe stata liquidata solo tra qualche mese.





