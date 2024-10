'Non si può dire di no a un club così, altrimenti non hai coraggio'

è tornato a parlare dopo la nuova esperienza al. L'ex portiere della Juventus aveva inizialmente annunciato il ritiro, ma dopo la chiamata del club catalano ha deciso di riprendere i guantoni in mano e tornare in campo. In un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Sport - che ha pubblicato un'anticipazione - il polacco ha raccontato i motivi della sua scelta e le dinamiche che l'hanno portato a'Non potevo immaginare di dire sì a nessuna sfida, ma quando il telefono squilla e dipende solo da te, dalla tua decisione...Puoi pensare, immaginare, progettare... ma la proposta è lì e ti chiedi: 'Posso dire no al Barça?' E la risposta è che non puoi dire 'no'. Se dici 'no' a un club del genere,o non hai abbastanza coraggio per una sfida come questa. Penso di avere ancora dentro di me, di essere ancora a un livello in cui posso essere utile e aiutare la squadra, è per questo che ho accettato'.'Ero felice e, ma essere felice non è abbastanza nella vita. È bello, stai bene, ma quando senti la sfida, quando senti di voler spingere te stesso in qualcosa di straordinario, qualcosa che le persone ricorderanno, allora vince la motivazione'.