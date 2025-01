Szczesny alla Gazzetta: 'Danilo via dalla Juventus? Non mi aspettavo il suo addio, ma neanche il mio...'

AFP via Getty Images

L'intervista di Szczesny: "Non mi aspettavo l'addio di Danilo"

"Torno a Marbella e mio figlio mi chiede di vedere il Barça, che gioca col Villarreal. Ho guardato il mio destino. Ter Stegen si fa male, a fine partita dallo spogliatoio mi chiama Robert (Lewandowski, ndr). Ho sentito che era un’opportunità troppo entusiasmante per rifiutarla. Sono venuto qui senza l’aspettativa di giocare", così,ha raccontato alla Gazzetta dello Sport il retroscena sulla chiamata del. L'ex portiere dellaha parlato della stagione dei bianconeri e dell'addio di Danilo, paragonandolo al suo.

"Lo stile di gioco è completamente diverso. Con esperienza e intelligenza cerchi di capire dove stare e come muoverti ed è impossibile farlo senza errori"."Il progetto mi piace, però è chiaro che quando cambi tutto guardando al futuro finisci con il sacrificare i risultati della prima stagione.poi è chiaro che c’è stato qualche pareggio di troppo. Ma tanti sono arrivati alla fine, con la squadra che vinceva. Fa parte della crescita dei giovani che devono imparareQuesta Juventus ha grandi margini di miglioramento e sono sicuro che tornerà ad essere quella di una volta"."Dusan è e sarà un grande attaccante, e spero che lo sia alla Juventus. Ha una capacità di far gol straordinaria. Può fare il ruolo che aveva Zirkzee al Bologna: tecnicamente è forte, sa difendere la palla"."Non potevo aspettarmi l’addio di un grande giocatore e un grande leader. Dani è importante all’interno dello spogliatoio. Ma questo è il calcio, non mi aspettavo neanche l’addio di Szczesny…".