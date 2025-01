Colpo di scena al: Hansi Flick ha deciso di schierare Wojciechtitolare contro il Barbastro nei sedicesimi di Copa del Rey, segnando il debutto del portiere polacco con i blaugrana. Dopo 94 giorni dalla firma del contratto stagionale, l'ex Juventus tornerà in campo, lasciando momentaneamente in panchina Iñaki Peña, finora preferito dal tecnico. Szczesny, che aveva annunciato il ritiro prima di unirsi al Barcellona, avrà la sua occasione al fianco di Lewandowski e Pedri nell'undici titolare. Flick aveva elogiato il suo impegno in allenamento, ma la decisione definitiva è arrivata solo alla vigilia del match.